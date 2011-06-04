Машину с подозрительными велосипедами задержали в Новосибирске

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

Водителя и пассажира «восьмёрки» задержала новосибирская полиция из-за велосипедов в багажнике и салоне автомобиля; инспекторы подозревают, что велосипеды могут быть крадеными.

В Новосибирске автоинспекторы задержали автомобиль с подозрительными велосипедами. Госавтоинспекция просит откликнуться законных владельцев двухколёсных друзей.

Экипаж ГИБДД остановил водителя хэтчбека ВАЗ-2108 на улице Немировича-Данченко. В салоне и багажнике автомобиля находились два велосипеда со снятыми колёсами – розовый и чёрный.

«Водитель и пассажир автомобиля задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательств. Граждане не могут объяснить внятно, откуда у них велосипеды. Автомобиль был замечен на Горском жилмассиве, скорее всего, там они и украдены», – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

В Госавтоинспекции отметили, что в последнее время в Новосибирске участились кражи велосипедов. Владельцев найденного в машине двухколёсного транспорта просят обратиться в отдел полиции «Кировский».

Напомним, в июне спасатели 30 минут вызволяли ребёнка, застрявшего в велосипеде.