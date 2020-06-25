Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Медведь едва не растерзал рыбака на Камчатке

сегодня 13:42

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Медведь напал на рыбака в Камчатском крае; краевые службы ищут опасного зверя.

В среду, 1 июля, в нижнем течении реки Авачи на полуострове Камчатка медведь напал на рыбака. Об этом сообщила пресс-служба местного агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.

«В результате инцидента человек получил серьёзные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного», – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе. Агентство призвало жителей не посещать это место в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.

Напомним, 1 июля медведь пришёл на избирательный участок в Алтайском крае.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

дикие животные
Камчатка

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

110044
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
106982
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
93894
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
68693
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47937
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46228
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41848
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса