Медведь едва не растерзал рыбака на Камчатке

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

Медведь напал на рыбака в Камчатском крае; краевые службы ищут опасного зверя.

В среду, 1 июля, в нижнем течении реки Авачи на полуострове Камчатка медведь напал на рыбака. Об этом сообщила пресс-служба местного агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.

«В результате инцидента человек получил серьёзные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного», – говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе. Агентство призвало жителей не посещать это место в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.

Напомним, 1 июля медведь пришёл на избирательный участок в Алтайском крае.