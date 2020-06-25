Медведь едва не растерзал рыбака на Камчатке
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com
Медведь напал на рыбака в Камчатском крае; краевые службы ищут опасного зверя.
В среду, 1 июля, в нижнем течении реки Авачи на полуострове Камчатка медведь напал на рыбака. Об этом сообщила пресс-служба местного агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.
«В результате инцидента человек получил серьёзные ранения спины, нижних конечностей и рук. Из лап хищника рыбака с трудом отбили коллеги и доставили в Елизовскую районную больницу. Принимаются меры к розыску и отстрелу опасного животного», – говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в полутора километрах от одного из расположенных в том районе кафе. Агентство призвало жителей не посещать это место в ближайшее время, а при нахождении в лесу соблюдать правила безопасности и иметь при себе средства защиты от хищников.
Напомним, 1 июля медведь пришёл на избирательный участок в Алтайском крае.
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