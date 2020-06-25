Медведь пришёл на избирательный участок в Алтайском крае

Фото из открытых источников

В день голосования по Конституции в Алтайском крае на один из участков пришёл медведь; его привели сотрудники зоопарка.

На один из участков для голосования по поправкам в Конституцию в Алтайском крае привели медвежонка. Такой неожиданный сюрприз для членов комиссии и голосующих сделали сотрудники барнаульского зоопарка.

По словам директора зоопарка Сергея Писарева, медвежонка зовут Глаша. Несколько месяцев назад её нашли недалеко от леса в одиночестве.

Глаша даже «проголосовала» на участке — залезла на стул, погрызла баночку для антисептика и утащила коробку для бумаг.

Напомним, в Новосибирской области в день голосования провели концерт без масок.