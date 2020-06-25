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Музыканты «Несчастного случая» оценили песню девушки из Новосибирска

сегодня 18:38

Фото – скриншот из видео Софьи Стрельцовой

Жительница Новосибирска исполнила кавер на песню группы «Несчастный случай»; работу талантливой сибирячки музыканты разместили в своих соцсетях.

Видеоролик с исполнением песни Ouh, Baby! появился на странице группы «Несчастный случай» в социальной сети «ВКонтакте». Кавер на знаменитую работу музыкантов сделала жительница Новосибирска Софья Стрельцова. Об этом сообщает «Московский комсомолец в Новосибирске».

По информации издания, в апреле в Новосибирске должен был состояться концерт «Несчастного случая» – музыканты обещали подарить билеты тому, кто сумеет оригинально перепеть любую песню группы и выложить видео в соцсетях.

Из-за пандемии коронавируса концерт не состоялся, но желающие поучаствовать в конкурсе всё же нашлись. Среди них – Софья Стрельцова. Во время вынужденных каникул девушка освоила монтажную программу и создала необычный ролик на песню своих кумиров.

Готовый материал она отправила музыкантам и написала: «Здравствуйте! 5 апреля должен был состояться ваш концерт в Новосибирске.... А потом наступил карантин и все пошло прахом)))) А потом я так тосковала по хорошим талантливым людям, которые творят, что сама тоже спела, примите, пожалуйста, как уважение и любовь и восторг перед вашим музыкантством!» (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Администраторы группы разместили видео на официальной странице «Несчастного случая», сопроводив его надписью «Из Новосибирска с любовью!».

Напомним, 2 июля креативные продюсеры шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ высказались об уровне подготовки участников кастинга из Новосибирска.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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