На девочку с 23-го этажа упала бутылка: возбуждено уголовное дело

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Пакет с мусором упал на четырёхлетнюю девочку в подмосковном Красногорске; Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Наполненный мусорный пакет упал на голову девочке четырёх лет с 23-го этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяну Петрову.

Инцидент произошёл 1 июля, СК возбудил уголовное дело на следующий день.

По предварительным данным, в пакете была пустая стеклянная бутылка. Пострадавшая госпитализирована, ей сделали операцию.

В полиции выяснили, что к семилетнему сыну одной из жительниц дома пришли в гости друзья. Дети играли на балконе и один из них выбросил пакет с мусором из окна. Все участники событий установлены, проводится проверка.

Напомним, 30 июня в Алтайском крае в мотоцикл с двумя детьми врезался встречный автомобиль.