На девочку с 23-го этажа упала бутылка: возбуждено уголовное дело
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Пакет с мусором упал на четырёхлетнюю девочку в подмосковном Красногорске; Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Наполненный мусорный пакет упал на голову девочке четырёх лет с 23-го этажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяну Петрову.
Инцидент произошёл 1 июля, СК возбудил уголовное дело на следующий день.
По предварительным данным, в пакете была пустая стеклянная бутылка. Пострадавшая госпитализирована, ей сделали операцию.
В полиции выяснили, что к семилетнему сыну одной из жительниц дома пришли в гости друзья. Дети играли на балконе и один из них выбросил пакет с мусором из окна. Все участники событий установлены, проводится проверка.
Напомним, 30 июня в Алтайском крае в мотоцикл с двумя детьми врезался встречный автомобиль.
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