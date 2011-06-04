На «Городской волне» прошёл музыкальный марафон лучших новосибирских исполнителей

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

Уже в четвёртый раз на радио «Городская волна» проходит творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска»; каждый год открываются новые таланты, десятки творческих людей и коллективов становятся известными на весь город.

С 23 по 26 июня на «Городской волне 101.4 FM» мы вспоминали, как проходил конкурс в прошлые годы. Дмитрий Молот и Вадим Белинский узнавали у финалистов прошлых лет, изменилось ли что-то после участия в «Звёздных именах Новосибирска», и вспоминали, как проходили масштабные гала-концерты на главной площадке города.

Иван Кноль, победитель 2019 года, поделился с ведущими ощущениями от прошедшего фестиваля: «Конкурс дал мне возможность выйти из зоны комфорта, начать действовать, заявить о себе. Вспоминаю, как стоял на сцене: выкладываешься по полной, видишь глаза людей и не думаешь о том, что забудешь свой текст. Желаю всем упорства, терпения и побед!»

В воскресенье, 28 июня, для всех радиослушателей прошёл грандиозный музыкальный марафон! Весь день в эфире звучали голоса победителей и призёров прошлых лет.

«"Звёздные имена Новосибирска" стал для нас отправной точкой в нашем конкурсном лете 2018 года. Мы впервые выступали перед огромным количеством зрителей, это было незабываемо! А спустя полтора года мы выпустили дебютный альбом», – делится впечатлениями Елена Кошкарова, солистка группы «Ночное солнце», призёр 2018 года.

Конкурс «Звёздные имена Новосибирска 2020» в самом разгаре. Сейчас идёт голосование на сайте «городскаяволна.рф». Главный приз конкурса – продвижение на радио на сумму в 200 000 рублей и выступление на грандиозном гала-концерте!

Возрастные ограничения 16+

Напомним, в в мае был продлён приём заявок на конкурс «Звёздные имена Новосибирска 2020».