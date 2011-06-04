Названы болезни, от которых умирают 50 % жителей Новосибирской области

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Почти половина всех смертей в Новосибирской области связана с болезнями системы кровообращения; чаще всего по этой причине умирают в Каргатском районе региона.

Основной причиной смертности в Новосибирской области в 2019 году стали болезни системы кровообращения (БСК). Доля скончавшихся от этих причин составила 49,8 % от общего числа умерших. Об этом сообщается на сайте Новосибирскстата.

Специалисты отмечают, что БСК включают в себя несколько подгрупп. Среди них выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь, которая в прошлом году являлась причиной смерти почти двух третей умерших от болезней системы кровообращения. Каждый четвёртый скончался из-за цереброваскулярных заболеваний.

Названы также районы региона, где отмечаются самая высокая и самая низкая смертность от БСК. Антилидером оказался Каргатский район (1041 человек на 100 тысяч населения), наименьший уровень смертности от заболеваний этой категории – в Кольцово (338 смертей).

Что касается Новосибирска, то здесь от болезней системы кровообращения из каждых 100 тысяч жителей умирали 588 человек.

Напомним, ранее учёные выявили связь между ранней смертностью и сидячим образом жизни.