«Невозможно открыть форточку»: жители Томска жалуются на вонь в городе

Фото wikipedia.org, instagram.com/oblkompriroda_tomsk

Уже долгое время жители Томска отмечают неприятный запах в городе; областные службы заявляют, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Жители Томска вновь жалуются на запах нечистот в городе. Об этом сообщила пресс-служба областного государственного учреждения «Облкомприрода» на своей странице в Instagram.

«Дилемма. Томичи жалуются на вновь появившийся в Томске неприятный запах, но установить его причину доподлинно в очередной раз нельзя – по факту показатели загрязнённости не превышены», – говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что, несмотря на жалобы населения на неприятных запас, при отсутствии превышения ПДК (ОБУВ), они не могут обязать промышленные предприятия уменьшить выбросы. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах.

В комментариях томичи написали, что порой невозможно открыть форточку. Также они предложили брать пробы ночью, когда сильнее всего чувствуется вонь в городе.

Напомним, в конце июня из-за коммунальной аварии нечистоты заполнили дороги и переулки Бердска.