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«Невозможно открыть форточку»: жители Томска жалуются на вонь в городе

сегодня 19:21

Фото wikipedia.org, instagram.com/oblkompriroda_tomsk

Уже долгое время жители Томска отмечают неприятный запах в городе; областные службы заявляют, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму.

Жители Томска вновь жалуются на запах нечистот в городе. Об этом сообщила пресс-служба областного государственного учреждения «Облкомприрода» на своей странице в Instagram.

«Дилемма. Томичи жалуются на вновь появившийся в Томске неприятный запах, но установить его причину доподлинно в очередной раз нельзя – по факту показатели загрязнённости не превышены», – говорится в сообщении.

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Запах есть. Превышений нет. ⠀ Дилемма. Томичи жалуются на вновь появившийся в Томске неприятный запах, но установить его причину доподлинно в очередной раз нельзя – по факту показатели загрязненности не превышены. Об этом – подробнее.​ ⠀ В настоящее время в России отсутствует система нормирования запаха в целом в атмосферном воздухе. Население, проживающее в окрестностях конкретного предприятия – эмитента неприятного запаха, жалуется на выбросы, а надзорные органы не обнаруживают в них превышения ПДК (ОБУВ), и, соответственно, не могут обязать его принимать меры по их сокращению. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах. ⠀ 17 июня 2020 года в Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает ввести в российское законодательство понятия "запах" и "региональный норматив запаха". Проект подразумевает, что субъекты РФ получат дополнительные полномочия. Регионы установят, в случае принятия инициативы, нормативы запаха. Необходимо будет отслеживать этот показатель, в том числе и на границах с другими областями. Изменения предлагается внести в закон "Об охране атмосферного воздуха". ​

Публикация от ОГБУ "ОБЛКОМПРИРОДА" (@oblkompriroda_tomsk)

Специалисты пояснили, что, несмотря на жалобы населения на неприятных запас, при отсутствии превышения ПДК (ОБУВ), они не могут обязать промышленные предприятия уменьшить выбросы. Это обусловлено тем, что запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью дурно пахнущих компонентов, присутствующих в смеси в малых количествах.

В комментариях томичи написали, что порой невозможно открыть форточку. Также они предложили брать пробы ночью, когда сильнее всего чувствуется вонь в городе.

Напомним, в конце июня из-за коммунальной аварии нечистоты заполнили дороги и переулки Бердска.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Томск
вонь

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