Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести»

сегодня 19:53

Фото wikipedia.org, kremlin.ru

Военный подвиг жителей Новокузнецка официально признали; соответствующий указ подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава Кузбасса в своем Telegram-канале «Цивилёв.live».

«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием! Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвёртый из них – не вернулся», – заявил Сергей Цивилёв.

По словам губернатора, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Напомним, 1 июля более 50 тысяч человек проголосовали за аналогичное звание для Новосибирска.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Кузбасс
Новокузнецк

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

115449
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
110109
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93962
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73204
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
48027
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46299
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41923
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса