Новокузнецк получил звание «Город трудовой доблести»

Фото wikipedia.org, kremlin.ru

Военный подвиг жителей Новокузнецка официально признали; соответствующий указ подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин присвоил Новокузнецку звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава Кузбасса в своем Telegram-канале «Цивилёв.live».

«От души поздравляю Новокузнецк и весь Кузбасс с этим эпохальным событием! Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвёртый из них – не вернулся», – заявил Сергей Цивилёв.

По словам губернатора, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Напомним, 1 июля более 50 тысяч человек проголосовали за аналогичное звание для Новосибирска.