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Новосибирский блогер Дава запустил челлендж про Затулинку

сегодня 15:43

Фото со страницы Давида Манукяна в Instagram

Певец и блогер Дава продолжает прославлять новосибирский район Затулинку; Давид Манукян предложил поклонникам поучаствовать в его челлендже.

Новосибирский блогер Дава запустил новый челлендж о Затулинке в TikTok. Призыв присоединиться он разместил на своей странице в Instagram.

В своей последнем треке модный блогер пел, что Затулинка – это его родной район. В челлендже он предлагает успеть так же быстро, как и он, повторить слово «Затулинка».

Как ранее писал Сиб.фм, вокруг выпуска нового трека Давы был большой ажиотаж. Песня записана на основе композиции рэпера Серёги, с которым у Манукяна возник конфликт из-за обложки. В результате вышедший клип на трек собрал более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, 29 июня блогер и певец Дава набил на руке татуировку «Чёрного бумера».

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
шоу-бизнес
челлендж
Затулинка

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