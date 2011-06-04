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Новосибирску официально присвоили звание «Город трудовой доблести»

сегодня 19:52

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирск сегодня удостоился почётного звания; за это решение проголосовали полмиллиона горожан.

Звание «Город трудовой доблести» присвоили Новосибирску. Соответствующий указ 2 июля подписал российский президент Владимир Путин. Новосибирск вошёл в двадцатку городов, которым присвоили аналогичное звание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в честь присвоения почётного звания в Новосибирске пройдут концерт и салют в центре города. Эту информацию подтвердила вице-мэр Анна Терешкова.

Также о звании Новосибирска высказался мэр города Анатолий Локоть. Глава города подтвердил, что празднование начнётся в 22:40 по местному времени.

«Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества», – высказался градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу в рамках голосования поддержали более 500 тысяч человек. Высказать своё мнение жители города могли в день голосования по Конституции 1 июля.

Напомним, 23 марта региональные власти одобрили предложение о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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