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Новосибирску присвоят звание «Город трудовой доблести»

сегодня 22:58

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 городам звание «Город трудовой доблести»; в список вошёл Новосибирск.

Президент России в ближайшее время подпишет все необходимые документы для присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Владимир Путин отметил, огромное количество от жителей попавших в список городов поддержали заявки.

Ранее сообщалось, что больше 500 тысяч жителей региона отдали свой голос за присвоение Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой доблести», приводит министерство региональной политики. Сбор подписей проходил параллельно с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания области, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров поблагодарил жителей области за активную поддержку инициативы присвоить областному центру это почетное звание.

«Это наша общая победа. Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное – заслуженное звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений», – прокомментировал Андрей Панфёров.

Кроме Новосибирска, почётное звание получат Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

Напомним, сегодня в честь присвоения Новосибирску почётного звания в городе запустили салют.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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