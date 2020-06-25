Новый тренер появился в штабе ХК «Сибирь»

Фото из группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

В тренерском штабе ХК «Сибирь» – кадровые перестановки; готовить вратарей теперь будет 61-летний финский специалист Яри Каарела.

Тренером вратарей хоккейного клуба «Сибирь» назначен 61-летний Яри Каарела из Финляндии. Об этом сообщается в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В бытность игроком Яри выступал в Финляндии и Северной Америке. Тренерскую карьеру начал в 1992 году во второй лиге Финляндии в качестве главного тренера. Через два года перешёл в лигу рангом выше и стал ассистентом в команде ХИФК, где проработал восемь лет. В этот же период Каарела получил приглашение в сборную Финляндии и принял участие в Олимпийских играх 1998 года и шести чемпионатах мира.

С 2002 по 2010 годы был тренером вратарей в финском клубе ХПК.

Как сообщается в группе ХК «Сибирь», сезон 2010-2011 годов стал для Каарелы первым в КХЛ: он начинал свою работу в «Локомотиве», а продолжил в магнитогорском «Металлурге». После этого провёл сезон в «Атланте», два сезона в ЦСКА и один в СКА. С 2017 по 2020 год являлся тренером вратарей ХК «Сочи».

С сезона 2016/2017 работает в штабе сборной Беларуси.

В пресс-службе клуба уточнили, что Константин Капкайкин, ранее являвшийся тренером вратарей, продолжит работу в качестве советника генерального директора ХК «Сибирь». Он также будет отвечать за подготовку вратарей старших возрастных групп ДЮСШ «Сибирь».

Напомним, ранее в ХК «Сибирь» назвали дату выхода команды из затяжного отпуска.