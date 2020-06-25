Нуждающийся в медицинской помощи подросток потерялся во время прогулки в Новосибирске

Фото со страницы поискового отряда "Лиза Алерт Новосибирск"

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 14-летний подросток; волонтёры организовали срочный выезд на поиски.

14-летний подросток с отставанием в развитии потерялся вечером 1 июля во время прогулки между улицами Выборная и Зеленодолинская. Волонтёры объявили срочный сбор добровольцев на поиски ребёнка в ночь с 1 на 2 июля, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Отряд добровольцев собрался на поиски пропавшего без вести Олега Иванова глубокой ночью – в 3:30. Подросток пропал рядом с лесным массивом, но пошёл ли он именно туда – неизвестно.

В ориентировке указано, что мальчик был одет в тёмную футболку, зелёные клетчатые шорты и коричневые босоножки. Рост подростка – 172 см, телосложение плотное, волосы тёмные.

Новосибирцев, заметивших похожего подростка или знающих что-либо о его местонахождении просят сообщать по номеру горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или в полицию – 112.

Напомним, в конце июня в Новосибирской области больше суток искали заблудившихся в лесу людей.