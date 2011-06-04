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Облил бензином и сжёг: мужчина заподозрил знакомую в краже денег и жестоко расправился с ней

сегодня 06:32

Фото sova.info

Житель Самарской области облил бензином двух женщин; одна из них скончалась.

В Сызранском районе Самарской области осудили жителя села Троицкое. Как сообщает sova.info, в августе прошлого года подозреваемый обвинил односельчанку в краже денег, облил ее бензином и поджег. От полученных травм она скончалась на месте.

На этом мужчина не остановился и облил горючим уже другую женщину, угрожая ей аналогичной расправой.

В итоге суд признал поджигателя виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца тюремного заключения. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в середине июня житель Омска на глазах у соседей жестоко убил мужчину.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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