Облил бензином и сжёг: мужчина заподозрил знакомую в краже денег и жестоко расправился с ней

Фото sova.info

Житель Самарской области облил бензином двух женщин; одна из них скончалась.

В Сызранском районе Самарской области осудили жителя села Троицкое. Как сообщает sova.info, в августе прошлого года подозреваемый обвинил односельчанку в краже денег, облил ее бензином и поджег. От полученных травм она скончалась на месте.



На этом мужчина не остановился и облил горючим уже другую женщину, угрожая ей аналогичной расправой.



В итоге суд признал поджигателя виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет и 1 месяца тюремного заключения. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в середине июня житель Омска на глазах у соседей жестоко убил мужчину.