Одну ягодку беру, на другую смотрю: где в Новосибирской области набрать клубники и земляники

Фото из открытых источников

В Новосибирской области ягодный сезон; рассказываем, в какой район поехать, чтобы набрать дикоросов.

В Новосибирской области любители не просто отдыха на природе, а отдыха с прицелом на зиму, собирают урожай ягоды. Сиб.фм решил рассказать, в каких районах растут полевая клубника, лесная земляника и черника.

Полевая клубника

Эту ягоду вы никогда не встретите в лесу. Растёт клубника в полях. И название своё получила от формы, напоминающей клубок.

На территории Новосибирской области полевая клубника растёт повсеместно. Но особенно много её в Краснозёрском, Ордынском, Колыванском, Сузунском, Искитимском и Коченёвском районах.









Лесная земляника

Эту ягоду напротив, в поле искать не стоит. Она любит лесную землю, особенно – хвойные леса. Русское название «Земляника» происходит от старорусского слова «Земляница», а назвали её так, потому что зрелые плоды её висят близко к земле.

В Новосибирской области землянику собирают в Кудряшовском и Караканском борах, а также в хвойных лесах Сузунского и Мошковского районов.









Черника

Одной из самых полезных ягод Новосибирской области по праву считают чернику. В медицине используются как ягоды, так и листья черники. Они применяются в основном при болезнях глаз, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и в геронтологии, а также местно при лечении ожогов и язв, стоматитов и гингивитов.

Растёт черника в хвойных лесах, предпочитая таёжные места. В Новосибирской области черничники встречаются в Кудряшовском бору, в Каракане и в ленточном бору в районе Седовой Заимки.









Напомним, Сиб.фм составил для читателей карту грибных мест.