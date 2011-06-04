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Отпуск отменяется: жителю Кузбасса не оформили загранпаспорт из-за долга в 38,5 миллиона рублей

сегодня 14:34

Фото pixabay.com, flickr.com

В Кузбассе местный житель задолжал почти 40 миллионов рублей; крупные долги стали причиной отказа в оформлении документов.

Жителю Кемеровской области отказали в оформлении заграничного паспорта из-за огромного долга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«При стандартной проверке данных сотрудники полиции выявили, что у кемеровчанина имеется кредиторская задолженность в сумме 38,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

По данным полиции, с начала 2020 года жителям Кузбасса направлено около 80 уведомлений об отказе в выдаче или оформлении загранпаспортов. Чаще всего причиной отклонения заявлений является наличие задолженности, в том числе по кредитам и штрафам, а также иным долгам финансового характера.

Напомним, 16 июня жителя Новосибирской области посадили на 10 дней за долги по алиментам.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

документы
долги
Кузбасс
Кемеровская область

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