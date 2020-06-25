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Пакеты с надписью «ВИЧ» нашли на берегу реки в Кузбассе

сегодня 12:29

Фото из группы «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Кузбасса нашли на берегу Томи пакеты с пугающей надписью; неизвестно, как они туда попали.

В группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о пугающей находке, сделанной на берегу Томи.

«На берегу Томи нашел в кустах вот такие пакетики с надписью ВИЧ. Неужели совести у людей нет выкидывать это на природу?» – написал автор фото Пётр Островский.

Молодой человек также отметил, что свалка находится недалеко от пляжа, где отдыхают семьи с детьми.

Подписчики сообщества предположили, что это экспресс-тесты на ВИЧ.

«Это экспресс-тесты на определение ВИЧ-инфекции. Возможно, даже не юзаные. Мож просрочку выкинули»;

«ну они ж должны утилизироваться нормально, а не вот так лежать в лесочке»;

«Скорее всего утиль. Просто люди-свиньи не стали заморачиваться», – написали подписчики сообщества (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, около больницы в Коммунарке нашли медкарты и кровь умерших от COVID-19.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ВИЧ
Кемеровская область

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