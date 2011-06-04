Пассажирка в тяжёлом состоянии: страшная авария произошла в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска

Вечером 1 июля в Новосибирске произошла страшная авария; пострадали водитель и пассажир.

Вечером 1 июля водитель 1994 года рождения на автомобиле Toyota Allex двигался по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону Речного вокзала, в пути следования у дома 48 по неизвестным причинам произошло столкновение с разделительным ограждением. Автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

«В результате ДТП пострадал сам водитель который с ссадинами и травмой руки был доставлен в больницу, также его пассажирка 1996 года рождения с многочисленными ссадинами, а также с переломом основания черепа доставлена в больницу, в очень тяжёлом состоянии», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в середине июня после ДТП в Новосибирске загорелось такси.