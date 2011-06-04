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Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

сегодня 12:32

Фото Pixabay.com

ПФР продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки; на месяц продлён и упрощённый режим назначения пенсий.

До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать пенсии и пособия, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Так, продлевается дистанционное назначение пенсии по телефону и в личном кабинете на сайте ПФР. С согласия пенсионера, полученного дистанционным способом, пересчитывается размер пенсии с учетом доплаты по достижению 80 лет, до 1 октября автоматически продлеваются ежемесячные выплаты из материнского капитала.

Инфографика со страницы Новосибирского отделения ПФР ВКонтакте

Пенсионеры без постоянной прописки и получающие пенсию по доверенности до конца июля продолжат получать пенсию без обязательной периодической явки в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие несколько лет пенсии могут расти на 6 % ежегодно.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пенсия
пособия

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