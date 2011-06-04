Первый долгострой ввели в эксплуатацию в Новосибирске в 2020 году
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске ввели в эксплуатацию первый долгострой в 2020 году; дом начали строить ещё в 2015 году.
Первый в 2020 году долгострой, расположенный на улице Пролетарской, ввели в эксплуатацию в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано 25 июня 2020 года. Квартиры получили 240 семей.
Двенадцатиэтажный дом № 271/5 начали строить ещё в 2015 году. Застройщик – ООО «СтройЭверест-Н». Строительство было ускорено в 2018 году под контролем регионального минстроя.
Это первый долгострой, который ввели в эксплуатацию в 2020 году. Планируется ещё шесть: на улицах Зорге, Петухова, Тульской, Бориса Богаткова, Есенина и Декабристов.
Напомним, 9 июня в областную программу включили ещё два долгостроя Новосибирска.
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