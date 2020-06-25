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Погода в Новосибирске на 2 июля: мощная гроза и дождь

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске окончательно испортилась погода; на протяжении всего дня ожидается гроза с дождём.

В четверг, 2 июля, в Новосибирске будет гроза. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, первые раскаты грома начнутся уже около 13:00 и продлятся до поздней ночи. Гроза будет сопровождаться осадками. В то же время в Новосибирске будет довольно жарко — температура воздуха достигнет +27 градусов. Скорость ветра местами составит до 8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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