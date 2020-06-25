«Пора покупать права на лодку»: новосибирцев шокировали последствия потопа после мощного ливня

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/АСТ-54/Инцидент Новосибирск ВК

На Новосибирск обрушился ливень. Несмотря на то, что в некоторых районах он длился не больше получаса, в городе наблюдается настоящий потоп. Новосибирцы возмущены подобным и уже ищут виновных в неготовности региона к рядовым природным явлениям.

Жителей Новосибирска возмутил потоп, к которому привёл кратковременный ливень. Своё недовольство горожане выказывают в социальных сетях, где опубликованы десятки фото и видео последствий разбушевавшейся стихии. Ранее Сиб.фм сообщал, что одним из первых о беде сообщил Первомайский район — там в буквальном смысле поплыл целый двор.

У новосибирцев вызвало гнев то, что двор Первомайского района не оборудован ливневой канализацией.

«На ремонт ливневок теперь выделят 1,7 млрд рублей..., и у кого то появятся новые яхты, коттеджи и лексусы», — пишет Игорь (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Сибиряки отмечают, что дождь в Первомайке шёл всего около 30 минут. За это время жизнь в районе изменилась как минимум на ближайшие сутки. Сейчас местные жители своими силами ликвидируют последствия — пострадали продавцы овощей и фруктов, у которых смыло товар. Между тем новосибирцы продолжают иронизировать.

«Пора покупать права на лодку», — резонно отмечает Иван.

Стоит отметить, что в одном из домов в Первомайском районе последствия были по-настоящему серьёзными. Потом достиг жилых помещений трёхэтажного дома на улице Тельмана, 3. В том же здании находится районный ЗАГС. Видео прислал подписчик Сиб.фм.

Затем в Новосибирске затопило площадь Труда. На кадрах видно, что уровень воды достигает двигателей автомобилей.

Новосибирцы уверены, что проблема в отсутствии ливнёвок.

«В этом месте всегда есть и будет так, пока не сделают отток воды», — комментирует видео Галина.

А на этой записи можно увидеть тот редкий случай, когда потоп кому-то принёс радость. В глубоких лужах купаются дети.

В Дзержинском районе не наблюдается столь разрушительных последствий стихии. Однако жителей мощный ливень застал врасплох — большинство забыли взять с собой зонты, передаёт фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов.

Ситуация на дорогах здесь определённо полегче, чем на площади Труда.

Сибиряков удивляет то, как за несколько минут в городе случился коллапс. По их мнению, дождь был вовсе не такой сильный, чтобы устроить настоящий потоп.

«Ливень же не такой сильный был. С чего вдруг Труда поплыла-то? Ну да с молниями, ну да с громом, но не сильный же. Вы чо?», — пишет Иван.

Между тем очередной двор в Первомайском районе выглядит так:

Около 21:30 в Новосибирске стихли дожди. В большинстве дворов уже спал уровень воды, однако жители города и дальше продолжат возмущаться последствиями стихии до тех пор, пока не будут приняты необходимые меры.