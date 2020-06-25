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Посольство РФ прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

сегодня 18:51

Фото с сайта pixabay.com

Представители посольства РФ прокомментировали случаи заражения бубонной чумой на территории Монголии; местные власти приняли необходимые меры.

В посольстве РФ в Улан-Баторе отреагировали на вспышку бубонной чумы в Монголии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Заболевших и тех, кто мог с ними контактировать, – изолировали. В места, где были зафиксированы случаи заболевания чумой, перекрыты дороги. Граждан России в Монголии немного, и они редко бывают в тех краях, добавили в посольстве.

Стоит отметить, что заражённые – мужчина 27 лет и молодая девушка, жители двух сомонов (наименьшая административно-территориальная единица). Они поймали, разделали и съели тарбагана (монгольского сурка).

Уточняется, что в Монголии произошедшее – сезонное явление. Местные жители продолжают охотиться на монгольских сурков, несмотря на запреты и рекомендации местных властей. Эти млекопитающие считаются деликатесом среди жителей Монголии.

Напомним, 2 июля Россия закрыла границу с Монголией из-за вспышки бубонной чумы.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

Монголия
чума

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