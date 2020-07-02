Потоп на Ипподромской: в Новосибирске затопило оживлённую магистраль
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На Ипподромской подтопило проезжую часть; жители запечатлели потоки воды.
В Новосибирске случилась очередная коммунальная авария с выходом воды на поверхность. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Холодная вода забила из-под земли неподалёку от перекрёстка с Писарева, в районе путепровода», – написали на странице сообщества.
Поток залил пешеходную дорожку и хлынул проезжую часть. Причины случившегося выясняются.
Напомним, 17 июня коммунальный фонтан забил на Бердском шоссе.
Комментарии
Пинчукова Елена Николаевна
В Москве и в Сочи уже всё работает.. спортцентры и рестораны. Когда в Новосибирске уже всё заработает в обычном режиме..
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