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Потоп на Ипподромской: в Новосибирске затопило оживлённую магистраль

сегодня 11:36

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На Ипподромской подтопило проезжую часть; жители запечатлели потоки воды.

В Новосибирске случилась очередная коммунальная авария с выходом воды на поверхность. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Холодная вода забила из-под земли неподалёку от перекрёстка с Писарева, в районе путепровода», – написали на странице сообщества.

Поток залил пешеходную дорожку и хлынул проезжую часть. Причины случившегося выясняются.

Напомним, 17 июня коммунальный фонтан забил на Бердском шоссе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

коммунальная авария
Новосибирск

Комментарии

02.07.20 в 11:54

Пинчукова Елена Николаевна

В Москве и в Сочи уже всё работает.. спортцентры и рестораны. Когда в Новосибирске уже всё заработает в обычном режиме..

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