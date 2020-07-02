Потоп на Ипподромской: в Новосибирске затопило оживлённую магистраль

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На Ипподромской подтопило проезжую часть; жители запечатлели потоки воды.

В Новосибирске случилась очередная коммунальная авария с выходом воды на поверхность. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Холодная вода забила из-под земли неподалёку от перекрёстка с Писарева, в районе путепровода», – написали на странице сообщества.

Поток залил пешеходную дорожку и хлынул проезжую часть. Причины случившегося выясняются.

Напомним, 17 июня коммунальный фонтан забил на Бердском шоссе.