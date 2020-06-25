Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию озвучил ЦИК

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

ЦИК обработал 99% бюллетеней; большинство россиян поддержали поправки в Конституцию.

За внесение 206 поправок в Конституцию России проголосовали 78,03% россиян, против высказались 21,16%. Такие данные предоставила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,01% протоколов.

Явка избирателей по предварительным данным составила 65%. Как ранее рассказывал Сиб.фм, избирательные участки начали работу за неделю до дня голосования – с 25 июня. Проголосовать можно было не только в помещении, но и на открытых площадках во дворах домов. Такую схему применили в санитарно-профилактических целях в связи с коронавирусом, чтобы избежать скопления людей во время голосования.

Среда, 1 июля — последний день голосования — был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.