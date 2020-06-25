Придушила и заморозила: в психушку отправят кемеровчанку, убившую 3-месячную дочь

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В Кемеровской области на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику отправят молодую женщину; мать жестоко убила своего ребёнка.

В Кемеровской области вынесен приговор 37-летней женщине за убийство собственной дочери.

Следствием и судом установлено, что 24 декабря 2019 года жительница областного центра с 3-месячной дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов её остановили сотрудники полиции на границе трассы Кемерово – Томск, однако ребёнка с ней не оказалось.

Изначально следствию она пояснила, что дочь поперхнулась. Посчитав, что девочка умерла, она оставила её тело на обочине дороги. Следователи совместно с сотрудниками полиции при участии волонтёров незамедлительно организовали розыскные мероприятия пропавшего ребёнка. Осматривался весь маршрут передвижения женщины от дома до места задержания.

Поисковые мероприятия осложнялись тем, что задержанная не могла указать точное место, где она оставила тело дочери. Поисковой группой в составе порядка 120 человек на протяжении нескольких дней было осмотрено около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино – Юрга.

30 декабря 2019 года тело ребёнка, которое находилось в хозяйственной сумке, обнаружено в сугробе на обочине автодороги.

Женщина рассказала следователю, что задушила дочь и оставила её на улице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стало общее переохлаждение организма от воздействия низких температур. Об этом сообщили в СК по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой.

Суд назначил ей принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Напомним, ранее в Алтайском крае пьяная автомобилистка убила двоих детей.