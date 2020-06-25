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Российские учёные хотят привить от коронавируса кошек и норок

сегодня 18:59

Фото с сайта pixabay.com

В России планируют привить от коронавируса животных, восприимчивых к инфекции; в первую очередь препарат будут использовать на животноводческих фермах.

Учёные Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») приступили к созданию вакцины от COVID-19 для животных. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на журнал «Ветеринария и жизнь».

«Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных – это кошки и норки», – сообщил изданию заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала.

В настоящее время разрабатывается экспериментальный образец препарата. Планируется, что препарат будут использовать звероводческие фермы, где разводят животных, восприимчивых к новой инфекции. Например, это касается норок, которые также могут перезаражать друг друга.

Ранее вспышка коронавируса на ферме по выращиванию норок в Голландии привела к поголовному уничтожению животных.

«Поэтому самое главное – не допустить заноса инфекции в стада восприимчивых животных. Конечно же, один из методов профилактики – вакцинация», – подчеркнул Чвала.

Также сотрудники Россельхознадзора разработали тест-системы для диагностики COVID-19 у животных. По данным на конец июня, ученые исследовали пробы от 59 животных – это собаки, кошки, норки, львы, волки и ежи.

Напомним, 2 июля стало известно, что на границе России и Монголии обнаружили бубонную чуму.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

животные
вакцина
коронавирус

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