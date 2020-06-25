С 52 случаев до 40 тысяч: составлен список лидеров распространения коронавируса в Сибири

Фото предоставлено Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал, как на протяжении трёх месяцев COVID-19 распространялся в регионах Сибири; за 90 дней количество инфицированных выросло с 52 до 40 с лишним тысяч человек.

За три месяца – с апреля по июль – в регионах СФО количество заражённых коронавирусом выросло более чем на 40 тысяч человек. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

«1 апреля во всём СФО было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. 30 июня –40 698 случаев», – уточнили специалисты.

Как отмечают эксперты, на протяжении первой недели апреля прирост заболевших в округе шёл плавно по нарастающей, потом часть регионов пережила первый всплеск зафиксированных случаев заболевания. Вплоть до конца мая темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область.

По ситуации на конец июня негативную картину формирует тройка субъектов СФО – Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

«За истёкший месяц доля этого региона по заболевшим в СФО понизилась с 28 до 22 %, однако край удерживает 1-е место. Режим ограничений здесь продлён до 12 июля. Что касается Иркутской области, то в конце мая регион был на 4-м месте, а сейчас он поднялся на 2-е место в тройке "антилидеров". Его доля за месяц резко увеличилась с 11 до 18 %. Здесь отмечен прирост выявленных случаев за июнь на 316 %», – говорится в сообщении ИЦК.

Новосибирская область на 3 % снизила долю в общей статистике СФО, однако всё же входит в тройку субъектов округа, формирующих негативную картину. Доля выявленных случаев заболевания в июне здесь – 15 %.

По данным экспертов, существенное воздействие на формирование общей июньской картины по СФО оказали ещё два субъекта

Речь прежде всего идёт о Республике Тыва, которая за истёкший месяц продемонстрировала заметное увеличение своей доли в окружном рейтинге: с 7 до 11 %. Пик заболеваемости пришёлся на предпоследнюю неделю июня. Режим самоизоляции действует в республике до особого распоряжения, эпидситуация остаётся сложной.

«Алтайский край, напротив, демонстрирует снижение показателей. Регион переместился с 3-го на 5-е место в окружном рейтинге, а его доля за месяц уменьшилась с 12 до 10 %. Однако региональный Роспотребнадзор не исключает возможность второй волны коронавирусной инфекции осенью из-за начала учебного года», – добавили аналитики ИЦК.

Другие регионы оказали меньшее влияние на формирование июньской картины. К примеру, Омская область стабильна: как и в прошлом месяце, доля здесь – 9 %.

Томская область и Кузбасс незначительно увеличили показатели, вспышек эпидемии здесь не отмечено. Кузбасс на предпоследнем месте по доле заболевших в СФО, однако прирост выявленных случаев за июнь здесь существенный: 220 %.

Хакасия снизила долю в общем рейтинге с 6 до 5 %. Тем не менее, здесь самый низкий процент прироста новых случаев в июне среди сибирских регионов – всего 94 %.

Республика Алтай замыкает данный рейтинг. За месяц регион ухудшил показатель по доле заболевших – до 2 %. Однако прирост зафиксированных случаев в июне здесь рекордный: 433 %.

По итогам исследования специалисты отмечают, что в целом в Сибири рост заболеваемости, хоть и замедлившийся, продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов.

Напомним, с начала пандемии в Новосибирской области умерли 99 человек.