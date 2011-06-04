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С ветерком по Чуйскому тракту: фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажут на Первом канале

сегодня 14:06

Фото vokrug.tv, видео Harley-Davidson Novosibirsk – Krasnoyarsk – Kazan

Документальный фильм сняли ещё несколько лет назад; в ленте Гарик Сукачёв ездит на мотоцикле по памятным местам.

На Первом канале 6 и 7 июля покажут две серии документального фильма Гарика Сукачёва об Алтае «То, что во мне». Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

«Очень хорошая новость! К 175-летию Русского географического общества Первый канал покажет документальный фильм "То, что во мне", которого все давно ждут», – сообщил певец.

Показ 1-й и 2-й серии состоится 6-7 июля, в 23:35 на Первом канале. Съёмки документального фильма состоялись ещё в 2016 году, на следующий год был закончен его монтаж. В ленте Гарик Сукачёв на мотоцикле Harley-Davidson путешествует по Чуйскому тракту, пролегающему через Алтайский край и Республику Алтай. Финальные кадры сняли в селе Сростки, где родился и вырос Василий Шукшин.

Напомним, в марте Гарик Сукачёв спел песню о коронавирусе.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Республика Алтай
Алтайский край
шоу-бизнес
Гарик Сукачёв

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