Салют и световое шоу: в Новосибирске отпразднуют присвоение Новосибирску почётного звания

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, Михаила Докукина /Сиб.фм

Вечером 2 июля жителей Новосибирска ждут праздничный концерт и фейерверк; торжество посвящено итогам голосования по присвоению городу нового титула.

В четверг, 2 июля, власти города и области начали подготовку мероприятия в честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил источник Сиб.фм, знакомый с ситуацией.

«Ожидается, что в ближайшие часы президент Владимир Путин подпишет соответствующий указ, после чего в центре Новосибирска развернётся масштабное празднование, на которое никого не приглашают. Организаторы уже готовят фейерверк, торжественный концерт и световое шоу», – рассказал собеседник.

По его словам, начало программы назначено на 22:30 и пройдёт в Театральном сквере, однако всё зависит от того, подпишет документ глава государства или нет. Установки для запуска фейерверка будут давать залпы из-за здания НОВАТа.

О том, что идёт подготовка к торжественному концерту, Сиб.фм подтвердила вице-мэр Анна Терешкова, уточнив, что пока распоряжение о праздновании из Москвы не поступало.

Инициатива о присвоении Новосибирску почётного звания РФ была выдвинута зимой этого года и поддержана многими общественными организациями, промышленными предприятиями, политическими партиями.

Согласно данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу в рамках голосования поддержали более 500 тысяч человек.

Напомним, 23 марта региональные власти одобрили предложение о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».