Салют в Новосибирске 2 июля: где и во сколько смотреть

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске пройдёт празднование присвоения городу звания «Город трудовой доблести»; на центральной площади запустят салюты и устроят световое представление.

Световое шоу и запуск салютов пройдут на площади Ленина в Новосибирске в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Об этом вечером 2 июля сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сказал градоначальник, в 22:40 по местному времени будут запущены первые залпы фейерверков. Тогда же начнётся световое представление – его покажет театр оперы и балета.

Прямая трансляция мероприятий будет доступна на сайте мэрии. В прямом эфире празднование будет передавать телеканал ОТС, также онлайн-трансляцию будет вести Сиб.фм.

Напомним, сегодня президент Путин подписал указ о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».