Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Салют в Новосибирске 2 июля: где и во сколько смотреть

сегодня 20:28

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске пройдёт празднование присвоения городу звания «Город трудовой доблести»; на центральной площади запустят салюты и устроят световое представление.

Световое шоу и запуск салютов пройдут на площади Ленина в Новосибирске в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Об этом вечером 2 июля сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сказал градоначальник, в 22:40 по местному времени будут запущены первые залпы фейерверков. Тогда же начнётся световое представление – его покажет театр оперы и балета.

Прямая трансляция мероприятий будет доступна на сайте мэрии. В прямом эфире празднование будет передавать телеканал ОТС, также онлайн-трансляцию будет вести Сиб.фм.

Напомним, сегодня президент Путин подписал указ о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

115449
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
110109
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
93962
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
73204
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
48027
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46299
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41923
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса