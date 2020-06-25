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Салют в Новосибирске 2 июля: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 21:45

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске пройдут праздничные мероприятия в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»; залпы запустят с площади Ленина.

В честь присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» на площади Ленина запустят салюты. Об этом 2 июля сообщил мэр Анатолий Локоть. По словам градоначальника, фейерверки пустят в небо в 22:40 по местному времени.

Также в это время ожидается световое представление в исполнении театра оперы и балета.

Как сообщил мэр, праздничные мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на телеканале ОТС. Также ожидается включение на сайте интернет-трансляций Новосибирска. Сиб.фм предлагает посмотреть на фейерверки здесь.

Не забудьте обновить эту страницу за несколько минут до планируемого начала.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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