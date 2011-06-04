Самолёт S7 едва не столкнулся в воздухе с другим лайнером

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ЧП чуть не произошло в небе над Ростовом-на-Дону; два самолёта чудом разошлись.

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолёта – Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сообщается, что лайнер российской авиакомпании S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву, однако при наборе высоты пересёкся с курсом воздушного судна Emirates Airlines, которое следовало из Осло в Дубай.

Диспетчеры аэропорта заметили опасное сближение с опозданием, передаёт канал, и самолёты «разошлись буквально чудом».

Напомним, 13 июня самолёт S7 столкнулся с другим лайнером в Пулково.