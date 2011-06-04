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Школы в Омске начали принимать детей не по прописке

сегодня 22:04

Фото с сайта pixabay.com

Омские школы намерены распределить оставшиеся свободные места между детьми, которые живут вдали от школы; всего для первоклассников предусмотрено более 15 тысяч мест в 2020 году.

Школы в Омске примут детей не по прописке впервые в 2020 году. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба администрации города.

В городских школах предусмотрено 15,5 тысячи мест для первоклассников в текущем году.

Большая часть доступных мест была занята детьми, которые живут в ближайших к школам домам. Оставшиеся примерно 3500 мест будут распределены между детьми из соседних округов. Заявление подали семьи из Кировского округа города, Центрального, Советского, Ленинского и Октябрьского округов.

По словам первого заместителя директора департамента образования Натальи Васильевой, школьникам могут отказать в приёме документов только из-за отсутствия свободных мест в школе. Тогда родителям рекомендуется обратиться в городской департамент образования.

Напомним, 1 сентября в России начнётся новый учебный год.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

образование
школьники

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