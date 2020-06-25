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Снова более 90 человек заразились коронавирусом в Новосибирске

сегодня 12:41

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Коронавирус выявили в Новосибирской области ещё у 92 человек; в инфекционных стационарах региона умерли два пациента.

92 новых случая заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Об этом 2 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 6 177 случаев инфицирования СOVID-19. Среди заболевших — 370 детей.

По данным медиков, скончались ещё два пациента: мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 80 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 101 человек.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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