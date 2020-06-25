Стали известны предварительные итоги голосования новосибирцев по поправкам в Конституцию

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области стали известны предварительные итоги по голосованию по поправкам в Конституцию; больше половины избирателей поддержали инициативы.

Больше половины избирателей, которые участвовали в голосовании по поправкам в Конституцию, поддержали инициативы власти. По предварительным данным областного избиркома, за поправки проголосовали 67,58 % избирателей, против – 31,3 %. Больше всего поддерживают поправки к Конституции в Сузунском – 92,1 % и Здвинском – 79,96 % районах области.

В Центральном и Октябрьском районах мегаполиса оказалось меньше всего сторонников изменения Конституции. «За» проголосовали около 40 % избирателей. В других районах Новосибирска поддерживающих инициативу власти было больше 60 %.

Низкий процент согласных с изменением основного закона зафиксирован также в наукограде Кольцово – 38,64 %.

Всего на голосование пришли 1 034 355 человек. 11 551 бюллетень оказался недействительным.

Напомним, сегодня ЦИК озвучил предварительные итоги голосования в России.