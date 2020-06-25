Стали известны результаты теста на коронавирус у главы Республики Алтай

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тесты на коронавирус; это потребовалось после заражения председателя Госсобрания.

В Республике Алтай коронавирус подтвердился у председателя Госсобрания Владимира Тюлентина. После этого тест сдал глава региона Олег Хорохордин. Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Тесты также сдали члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в повседневном контакте с руководителем региона. Их результаты также отрицательные.

По словам пресс-секретаря, Олег Хорохордин соблюдает все максимальные меры безопасности, включая масочный режим. В правительстве региона ежедневно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, на входе осуществляется бесконтактная термометрия, входной режим в здание правительства ограничен.

Напомним, в Республике Алтай объявили дату открытия турбаз.