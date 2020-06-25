Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Стали известны результаты теста на коронавирус у главы Республики Алтай

сегодня 08:45

Фото из открытых источников

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сдал тесты на коронавирус; это потребовалось после заражения председателя Госсобрания.

В Республике Алтай коронавирус подтвердился у председателя Госсобрания Владимира Тюлентина. После этого тест сдал глава региона Олег Хорохордин. Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

Тесты также сдали члены правительства и сотрудники аппарата, которые находятся в повседневном контакте с руководителем региона. Их результаты также отрицательные.

По словам пресс-секретаря, Олег Хорохордин соблюдает все максимальные меры безопасности, включая масочный режим. В правительстве региона ежедневно проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, на входе осуществляется бесконтактная термометрия, входной режим в здание правительства ограничен.

Напомним, в Республике Алтай объявили дату открытия турбаз.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Республика Алтай
коронавирус
Олег Хорохордин

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

110003
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
97209
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
93851
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы
61630
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
47858
Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам
46172
Бердчанин сел в колонию особого режима за убийство обувной ложкой
41792
Больше 200 заболевших за сутки: в Иркутской области растёт число выявленных случаев коронавируса