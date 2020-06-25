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Теперь официально: на Алтае разрешили работать почти всем турбазам

сегодня 20:11

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

3 июля на Алтае открывается туристический сезон-2020; председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин сделал послабление введённого ранее ограничения.

В четверг, 2 июля, в Республике Алтай прошло заседание оперштаба по коронавирусу, на котором глава региона согласовал с представителями Роспотребнадзора открытие почти всех туробъектов и предприятий общепита. Информацию об этом подтвердили Сиб.фм два источника в местном правительстве – и.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова и пресс-секретарь председателя правительства Михаил Максимов.

По словам Максимова, работа средств размещения возобновится в регионе с 3 июля. Турбазы должны работать с соблюдением противоэпидемиологических мер.

Послабление на данном этапе не коснётся Кош-Агачского района, где до сих пор сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, а район закрыт на карантин.

«Соответствующее распоряжение Олег Хорохордин подпишет в ближайшие часы, а Роспотребнадзор уже начал давать разъяснения представителям туротрасли», – рассказал пресс-секретарь.

Ранее ведомством для туристических объектов и предприятий общепита были разработаны рекомендации, касающиеся строгого соблюдения санитарных норм и правил – более частая дезинфекция и уборка помещений, наличие дезсредств, бактерицидных ламп, измерение температуры у прибывающих гостей, масочный режим, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены отдыхающих. Также в рекомендации включены обязательные ограничения по проведению массовых мероприятий и организация питания с доставкой в номер.

Напомним, 2 июля стали известны результаты теста на коронавирус у главы Республики Алтай.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

туризм
Республика Алтай
Олег Хорохордин

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