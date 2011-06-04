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Тонущего лосёнка спасли в красноярском парке «Столбы»

сегодня 15:06

Скриншот и видео со страницы национального парка «Красноярские столбы» в соцсети «ВКонтакте»

Лосёнок начал тонуть в реке в нацпарке «Красноярские столбы»; его спасли госинспекторы, патрулирующие заповедник.

Госинспекторы, патрулирующие парк «Красноярские столбы», заметили плывущего вдоль скал по реке Мане лосёнка. В какой-то момент малыш начал тонуть. Мужчины пришли на помощь животному. Об этом сообщили на странице национального парка «Красноярские столбы» в социальной сети «ВКонтакте».

Инспекторы отметили, что из носа и рта лосёнка шла вода, но вскоре он сумел восстановить дыхание.

«На вид ему около двух месяцев. Так как у копытных очень развит материнский инстинкт, то мы были уверены, что лосиха находится где-то поблизости», – отметил госинспектор Сергей Мурашов.

Зверя выпустили на заповедную территорию недалеко от места, где его нашли. В группе заповедника уточнили, что позже инспекторы приехали на этот участок и нашли там следы копыт. Это может означать, что лосёнок встретился со своей мамой.

Напомним, томские волонтёры выкармливают истощённого лосёнка Яшу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Красноярский край
дикие животные
лось

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