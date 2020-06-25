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Тонущую восьмилетнюю девочку вытащили из карьера в Новосибирске

сегодня 10:08

Фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Девочка-подросток едва не утонула в карьере в Новосибирске; из воды ребёнка достали спасатели.

Спасатели доставили на берег восьмилетнюю школьницу, которая едва не утонула 1 июля в карьере возле Юго-Западного жилмассива во время купания. Об этом сообщается в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

По данным службы, инцидент произошёл в 17:15.

«Девочка 2012 года рождения поднята из воды, доставлена на берег. Передана родителям. В медицинской помощи не нуждается», – говорится в сводке.

Напомним, 26 июня под Новосибирском утонул 9-летний мальчик.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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