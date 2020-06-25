Травников поблагодарил жителей Новосибирской области за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Почти половина жителей Новосибирской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию; итоги голосования прокомментировал губернатор.

Всего в голосовании на территории Новосибирской области приняли участие 1 млн 34 тыс. 355 человек. Явка составила 47,79%. За поправки в Конституцию РФ высказались 67,58% жителей региона, против – 31,3%. Итоги голосования в регионе подвели на брифинге Андрей Травников и председатель областного избиркома Ольга Благо.

Как подчеркнул Андрей Травников, на территории региона голосование, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, прошло при высокой активности жителей и с уверенной поддержкой тех поправок в Конституцию России, которые предложил президент.

Губернатор поблагодарил всех, кто пришёл на участки, или голосовал другими способами – во дворе, на дому.

«Это голосование – событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения. Провести такое масштабное мероприятие в условиях ещё развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но всё было сделано чётко и организованно. Мы получили, во-первых, бесценный опыт применения различных удобных для избирателей форм волеизъявления. Возможно, будут высказаны дополнительные предложения по использованию отдельных моментов голосования в будущем избирательном процессе. Во-вторых, мы получили бесценный опыт по проведению крупных мероприятий с большим вовлечением людей с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности – этот опыт мы будем использовать не только в избирательном процессе, но и при принятии дальнейших решений по снятию или введению ограничительных мер», — сообщил Андрей Травников.

По словам губернатора, существенных замечаний по несоблюдению санитарных мер во время голосования не поступало.

«Благодарю всех, кто выполнял эту сложную, большую работу, и всех жителей Новосибирской области за то, что они высказали своё отношение к основному закону Российской Федерации», – заявил Андрей Травников.

Как рассказала председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей. Ни от кого из них замечаний не поступало, жалоб на работу избиркомов не было.

Самую высокую явку продемонстрировали жители муниципальных районов, в тройке лидеров – Сузунский (92,1%), Кочковский (85,3%) и Здвинский (83,6%) районы. По Новосибирску явка составила 35,17%, за поправки в Конституцию проголосовали 62,33% горожан, против – 36,94%.

Губернатор также напомнил, что в рамках голосования по поправкам в Конституцию в Новосибирской области проходили ещё два опроса – сбор подписей в поддержку города Новосибирска как претендента на получение высокого звания «Город трудовой доблести» и опрос граждан по проекту «Народный бюджет».

Как ранее рассказывал Сиб.фм, за инициативу о присвоении Новосибирску почётного звания свои подписи оставили более 500 тысяч жителей области.

«Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Уверен, что оргкомитет по рассмотрению заявок от городов на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» оценит активность жителей нашего региона. Мы очень надеемся, что Новосибирск в числе первых городов получит это важное для нас звание», – пояснил Андрей Травников.

Итоги опроса по проекту «Народный бюджет» будут подведены и озвучены в течение ближайших двух дней.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал общероссийские итоги голосования по поправкам в Конституцию.