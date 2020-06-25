«Триумфальный референдум о доверии к Путину»: в Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции

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В Кремле прокомментировали результаты голосования по поправкам в Конституцию; возможность заказных результатов исключена.

В Кремле довольны результатами голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«По сути де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии к президенту Путину», – заявил Песков.

По его словам, такой уровень явки на голосование и поддержку было сложно спрогнозировать. О заказных результатах голосования не может быть и речи, добавил чиновник.

В Кремле ожидали высокого интереса к теме поправок среди россиян из-за высокой общественной активности в процессе формулировки, а также инициирования поправок, отметил Песков.

Напомним, 2 июля назвали предварительные итоги голосования в Новосибирске по поправкам в Конституцию.