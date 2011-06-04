Труп сотрудника МЧС с простреленной головой нашли на берегу озера

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/ru.esosedi.org

В Ленобласти обнаружили тело мужчины; погибший оказался сотрудником местной пожарно-спасательной части.

На берегу озера Зеленое в поселке Будогощь Киришского района Ленобласт ибыл найден труп мужчины с простреленной головой. Об этом 1 июля сообщает Online47.

О случившемся полиции стало известно накануне вечером, 30 июня. Погибшим оказался местный житель, водитель пожарно-спасательной части.

Рядом с телом сотрудники полиции нашли ружье, патрон и гильзу. Сын погибшего сообщил, что отец говорил ему о намерении поехать к озеру, однако оружия у него никогда не было. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Напомним, две недели назад в Ленобласти нашли расчленённый труп мужчины.