Труп сотрудника МЧС с простреленной головой нашли на берегу озера
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/ru.esosedi.org
В Ленобласти обнаружили тело мужчины; погибший оказался сотрудником местной пожарно-спасательной части.
На берегу озера Зеленое в поселке Будогощь Киришского района Ленобласт ибыл найден труп мужчины с простреленной головой. Об этом 1 июля сообщает Online47.
О случившемся полиции стало известно накануне вечером, 30 июня. Погибшим оказался местный житель, водитель пожарно-спасательной части.
Рядом с телом сотрудники полиции нашли ружье, патрон и гильзу. Сын погибшего сообщил, что отец говорил ему о намерении поехать к озеру, однако оружия у него никогда не было. Обстоятельства смерти мужчины выясняются.
Напомним, две недели назад в Ленобласти нашли расчленённый труп мужчины.
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