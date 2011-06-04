У новосибирской полиции появился новый начальник

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В ГУ МВД по Новосибирской области назначен новый руководитель; раньше он был министром МВД.

Новым начальником ГУ МВД по Новосибирской области назначен 48-летний Андрей Владимирович Кульков, сообщается на сайте главка. Ранее генерал-майор Кульков был министром МВД Хакасии.

Андрей Кульков родился 15 сентября 1971 года в городе Иваново.

Имеет высшее образование.

В органах внутренних дел с 1993 года. Службу в милиции начал с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Октябрьского РОВД Иваново.

В 1997 году стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска.

С 2004 года возглавлял Октябрьский РОВД города Иваново, а затем стал начальником УВД.

В 2011 году Андрей Кульков назначен на должность заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ивановской области.

С февраля 2014 года – заместитель начальника УМВД России по Ивановской области – начальник полиции.

С февраля 2018 года Андрей Кульков возглавлял Министерство внутренних дел по Республике Хакасия.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 22.02.2019 № 54 Андрею Кулькову присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

Указом президента Российской Федерации от 01.07.2020 Кульков Андрей назначен начальником Главного управления МВД России по Новосибирской области.

За время службы награждён различными ведомственными медалями и наградами.

Напомним, бывший руководитель ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку после череды скандалов.