Уютный квартал с хорошими соседями, скалодромом и собственным стадионом

Фото предоставлено ООО СЗ "ВИРА-СТРОЙ-Н"

Экокомплекс «Свобода» — это квартал стильных четырехэтажных домов в коричнево-бежевой гамме, построенный в лесном массиве недалеко от биатлонного комплекса; всего 13 домов из кирпича и стекла удачно вписаны в рельеф.

Застройщик постарался, чтобы создать здесь свой мир, в котором приятно жить и растить детей. На территории комплекса, закрытой от посторонних, построят уникальные детские и спортивные площадки, спортплощадку с трибунами, площадку для катания на роликах и самокатах, скалодром. Во время праздников соседи могут собраться на площадке со сценой, а через весь квартал идет широкий бульвар, гулять по которому в любое время года одно удовольствие.

Изюминка — панорамные французские окна и балконы.

Квартиры сдаются с отделкой под ключ, так что въезжать можно сразу после получения ключей. Предусмотрены кладовые, чтобы не хранить дома крупные вещи: в домах № 9-12 они идут в подарок. Еще одна уникальная черта для малоэтажных домов: в домах есть лифты.

Кроме того, на дома № 9-12 действует льготная ипотека: ипотека под 0,7% до момента окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию (это около двух лет), а затем 4,7% или 3,3% на весь период кредитования. Этот вариант подходит для семей с детьми.

Эко комплекс «Свобода»:

ул. Заслонова, 13 стр.

vira-stroy.ru

8 (383) 235–97–86

Застройщик ООО СЗ "ВИРА-СТРОЙ-Н".

Проектная декларация на сайте vira-stroy.ru.

* C 12.05.2020 по 01.11.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма-2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у ООО СЗ «ВИРА-Строй-Н» при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае непредоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, Москва, Кутузовский проспект, 32, к. 1, domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.