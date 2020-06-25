«Ужасно халатное отношение»: в Новосибирске мать покалеченного школьника с ДЦП полгода добивается наказания обидчика

Фото предоставлено Ольгой Волковой

Жительница Новосибирска Ольга Волкова зимой рассказала историю своего сына – его толкнул с лестницы школьник. После этого Егор долгое время не мог сидеть из-за перелома копчика. Сейчас процесс реабилитации продолжается, а на протяжении нескольких месяцев мать ребёнка получала отписки и отказы в возбуждении дела на предполагаемого виновника. Сиб.фм пообщался с матерью пострадавшего парня и специалистами и выяснил, что подобных ситуаций можно избежать.

Не совсем несчастный случай

На протяжении полугода у 14-летнего Егора по дому были развешаны листочки с предупреждением, что нельзя садиться. У мальчика серьёзная травма копчика, которая вызвала воспалительные процессы. Каждый раз, когда Егор садится, он чувствует сильную боль, поэтому пришлось привыкать жить лёжа. Инцидент, который к этому привёл, произошёл 14 февраля. Тогда Егор как обычно собирался идти домой после уроков, вспоминает его мать Ольга Волкова

«Он его толкнул в спину. Ребёнок упал на ребро ступеньки и повредил копчик. Он тут же позвонил педагогу, рассказал о происшествии. Вышел классный руководитель, посмотрел запись, увидел, что такое действительно произошло. Она сразу сказала ехать в травмпункт, потому что удар получился очень сильный», – вспоминает Ольга.

Школа, где произошёл инцидент, находится в Ленинском районе. По словам Ольги, толкнул её сына 12-летний ученик параллельного класса. Мать утверждает – обидчик знал, что у Егора ДЦП

«Зная, что ребёнок у меня особенный – он на статусе ОВЗ (ограниченные возможности здоровья. – прим. Сиб.фм), – этот мальчик целенаправленно неоднократно в его адрес пытался проявить подобные действия. Я уже обращалась к классному руководителю – сын мой драться никогда не будет, потому что слишком хорошо знает, что такое боль.

Было в его жизни два этапа, когда его буквально вытаскивали с того света с его диагнозами. Он никогда больно никому не сделает. А других детей это раздражает! Он видит, что мой сын не такой, как все», – продолжает Ольга.

В тот же день Ольга повезла сына в травмпункт, где медики пришли к неутешительному выводу – Егору поставили диагноз «перелом копчика с вывихом», что означало невозможность сидеть на протяжении нескольких месяцев. На фоне ДЦП у парня развилась бронхиальная астма, что ещё сильнее подорвало его здоровье. Егор научился жить без возможности присесть.

Сейчас состояние парня стабилизируется, однако он всё ещё не может сидеть без специальной ортопедической подушки.

Наказание

Позже выяснилось, что это не первый инцидент с этим школьником – на 12-летнего парня и раньше поступали жалобы от других учеников. Когда стало ясно, что школьник может не исправиться после своего поступка, Ольга Волкова решила обратиться в полицию и написала заявление в отдел по делам несовершеннолетних.

Изначально в возбуждении дела отказали, однако в начале июня стало известно, что его отправили на доследование. Причиной стало то, что мать Егора написала обращение на имя начальника ГУВД Юрия Стерликова (сейчас в отставке), а в ответе было сказано, что дело закрыли, однако были найдены некие нарушения в работе школы.

«На днях сдавали документы на судмедэкспертизу, нас приняли с трудом. Инспектор даже не удосужилась собрать необходимый пакет документов. Когда я заехала в 7-й отдел полиции, то узнала, что инспектор уже по-тихому уволилась, так как я написала заявление в ГУВД. Сейчас наше дело в прокуратуре. Я разговаривала жёстко и сказала, что не советую заниматься незаконным бумагомаранием», – говорит Ольга.

По результатам экспертизы стало ясно, что травмы Егора квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Причина недовольства Ольги в том, что дальше экспертизы дело так и не продвинулось.

«Сказали, что нам позвонят в ближайшее время, сейчас смотрим, что будет дальше. Там никто не знает, где наше дело, кто им занимается... Вся эта ситуация с коронавирусом ещё больше затянула процесс.

Причём меня о ходе дела вообще не оповещают. Говорят, если жалоба на мать того парня, то её оповещать и будут. Ужасно халатное отношение», – продолжает женщина.

Сейчас Ольга Волкова вместе с сыном уже на последней стадии переезда – семья отправляется жить в Москву. Между тем состояние сына всё ещё не позволяет полноценно сидеть. Поэтому мать Егора планирует и дальше добиваться наказания для обидчика, несмотря на переезд.

«Мы сделали контрольный снимок, на котором видно, что частично уже всё срослось. Но всё ещё невозможно сидеть на твёрдой поверхности, приходится пользоваться подушкой. Оставлять я это так не буду. Я просто пойду на принцип – оставлю здесь доверенность на человека своего и он будет доводить дело до конца.

Мне позвонили и в открытую говорят: "Что вы нас пугаете, мы ничего не боимся".

Они прекрасно понимают, что их в любом случае прикроют. Вот она – работа правоохранительных органов. Я не знаю, что с ними. Либо устали, либо очерствели уже. С другой стороны, зачем они тогда туда идут? Хорошее место посидеть», – говорит Ольга.

Ольга говорит, что поймёт решение правоохранительных органов, если дело будет закрыто из-за того, что обидчик не достиг возраста уголовной ответственности. Однако сейчас причиной отказа стало недостаточное количество доказательств вины парня. Своё мнение о работе сотрудников полиции женщина изложила в небольшом видеообращении.

Беззащитные

Мать Егора заявляет, что будет добиваться наказания для того, кто покалечил её сына. Вероятно, дальнейшее разбирательство будет происходить уже в суде. Между тем подобного конфликта можно было избежать при грамотной работе с детьми, рассказала Сиб.фм психотерапевт Татьяна Ефанова.

«В первую очередь нужно начинать с семьи. Важно, чтобы с самого рождения в детях воспитывали чувство уважения к тем, кто слабее. Также и в школе должна быть работа: лекции, уроки, игры, в которых будут рассказывать о детях-инвалидах среди нас.

Объяснять, что такие люди – это не страшно и не опасно. Необходимо воспитывать заботу в людях», – говорит специалист.

По словам Ефановой, в школах не хватает мероприятий, которые бы объединяли людей с инвалидностью и тех, у кого её нет.

«Очень важно, чтобы над этим работал педагогический состав и все взрослые. Дети ведь копируют поведение старших в первую очередь. Поскольку дети более чувствительны, они копируют это даже более гипертрофированно», – продолжает психотерапевт.

Как говорит Татьяна Ефанова, на сегодняшний день общество ещё не готово к тому, чтобы в полной мере жить и общаться с инвалидами на равных. Несмотря на то, что у них есть возможность социализироваться, подобные инциденты продолжают происходить.

«В основном общество нацелено на то, чтобы не охранять слабых, а добивать их. В связи с этим и появляется такое отношение», – говорит она.

Также психотерапевт утверждает, что конфликты должны разрешаться между родителями. В том случае, если добиться согласия не удаётся, необходимо обращаться в суд, считает Татьяна Ефанова.