В Алтайском крае сразу пять человек скончались от коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Более 80 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае; за прошедшие сутки заразились ещё 75 человек.

В Алтайском крае медики зафиксировали смерть пяти пациентов с коронавирусом. С начала пандемии умерли 86 заражённых COVID-19 человек, сообщает местный оперштаб.

«За сутки скончалось пять человек: три – от COVID-19, два – иные причины смерти. Всего за весь период скончались 86 взрослых, в том числе 39 случаев от COVID-19, 44 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе», – говорится в сообщении.

Всего в регионе выявлено 4134 случая заражения, из них 3009 – выздоровели.

«За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших COVID-19, выздоровели 39 пациентов, скончались пять человек, три из них от COVID-19. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4134 человек, в том числе 410 детей до 17 лет включительно», – сообщил оперштаб.

Напомним, 30 июня больной COVID-19 пенсионер покончил с собой в Алтайском крае.