В Чите выбросили бюллетени по поправкам в Конституцию

Фото телеграм-канала "Багульник"

Неизвестные выбросили на улице в центре Читы пустые бюллетени для голосования; полиция проводит проверку.

В день голосования по поправкам в Конституцию в Чите в телеграм-канале «Багульник» появилась информация о выброшенных на улице бюллетенях для голосования.

По информации тг-канала, бюллетени были отпечатаны на принтере. На место выехали сотрудники полиции.

Между тем, «Забньюс» сообщил, что листы раскидал местный активист. По словам мужчины, он увидел пачку «бюллетеней» на улице и решил их выбросить. Но урны рядом не нашлось, поэтому «пришлось выбросить эти листовки на асфальт».

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах рассказал, что это были не настоящие бюллетени с водяными знаками, а похожие на них листы, распечатанные на обычном принтере. Сообщает "МК".

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