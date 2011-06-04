В городе будущего нет места киоскам: «умные остановки» вытеснят ларьки в Новосибирске

Столицу Сибири ожидает торговая революция, которой рады далеко не все

Фото, видео – София Березовская / Сиб.фм

По плану мэрии, к 2023 году в Новосибирске появятся 250 «умных» остановок. При этом будут снесены торговые киоски. Журналисты Сиб.фм прошлись по городу и узнали у горожан и работников ларьков, как они относятся к таким изменениям.

Курс на «умные» остановки мэрия Новосибирска взяла ещё в конце 2019 года. Они будут размещены по гостевым маршрутам к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Чтобы смонтировать остановки будущего, нужно будет снести расположенные рядом ларьки и павильоны. Договоры об аренде у владельцев закончатся к концу 2021 года.

Всего запланировано 6 гостевых маршрутов.

Маршрут № 1: въезд в Новосибирск (ул. Станционная) – площадь Энергетиков – Димитровский мост – площадь Лунинцев – ул. Плановая – Дачное шоссе. Маршрут № 2: въезд в Новосибирск (ул. Станционная) – площадь Энергетиков – площадь Труда – площадь им. Карла Маркса – Октябрьский мост – Октябрьская магистраль – площадь им. Ленина – площадь им. Калинина – ул. Богдана Хмельницкого. Маршрут № 3: въезд в Новосибирск (ул. Станционная) – площадь Энергетиков – площадь Райсовета – площадь им. Карла Маркса – Бугринский мост – Бердское шоссе – Старое шоссе – проспект Строителей – проспект Академика Лаврентьева – Университетский проспект. Маршрут № 4: площадь Гарина-Михайловского – площадь Ленина – площадь инженера Будагова – Октябрьский мост – площадь им. профессора Лыщинского – площадь Карла Маркса. Маршрут № 5: площадь Гарина-Михайловского – улица Ленина – улица Челюскинцев – площадь Лунинцев – улица Гоголя – улица Кошурникова — проспект Дзержинского – улица Ползунова. Маршрут № 6: площадь Гарина-Михайловского – улица Ленина – Красный проспект – площадь инженера Будагова — улица Большевистская – Ключ-Камышенское Плато.

Сейчас в городе всего четыре остановки будущего. Все они находятся в центре: на «Доме Ленина», возле НГУАДИ, возле ЦУМа и на Красном проспекте, 31.

В числе главных плюсов «умных» остановок мэрия называет:

голосовое оповещение о прибытии транспорта;

онлайн-табло;

бесплатный Wi-Fi;

место для зарядки телефона и кнопка вызова экстренных служб;

возможность построить нужный маршрут;

вывод информации о достопримечательностях города;

система помощи людям с ограниченными возможностями.

Помимо этого около половины остановок будет оснащено тёплыми модулями – полностью закрытыми помещениями. Зимой это сделает более комфортным ожидание транспорта. Такой павильон есть на остановке возле НГУАДИ, в нём установлен банкомат.

Последнее преимущество – косметическое. Новые остановки будут выполнены в едином оформлении. В мэрии подчёркивают, что при наличии ларьков с вывесками это невозможно.

Сейчас внешний вид остановок и киосков устраивает далеко не всех.

«Выглядят некрасиво, выбиваются из общего городского дизайна, от этого давно пора отойти. Лучше их заменить на новые остановки. А проблему с новой работой для людей из киосков должна решать мэрия», – отметил житель Новосибирска Александр.

Респондент из средней возрастной группы – 48-летний Вячеслав – соглашается с ним, но решение проблемы с работой для продавцов видит в другом.

«Нужно убирать всё это, облагораживать территорию. Насчёт работы – предприниматели должны сами договориться о новых местах для ларьков или работе для работников. Их задолго до этого предупредили», – говорит новосибирец.

А вот некоторые пожилые люди не видят ничего плохого в старых ларьках.

«Не знаю, свыклись уже как-то. Сколько лет живу, внимания особо не обращала на то, как это выглядит. Мне удобно – подошла, купила всё, что нужно, без очередей, как в магазинах», – призналась пенсионерка Василиса Прокопьевна.

В мэрии города считают анахронизмом не только дизайн, но и общее количество киосков.

«Не нужно сохранять то, что отжило, а Новосибирск в таком количестве мелких торговых точек не нуждается», – объяснил начальник городского управления потребительского рынка Виталий Повитухин.

Предприниматели же по этому поводу выступили ещё в середине марта, проведя протест в парке «Берёзовая роща». Обращались бизнесмены и в Ассоциацию малоформатной торговли.

«Все обеспокоены ситуацией с прекращением договоров аренды. Мы неоднократно обращались к мэру Анатолию Локтю с просьбой лично встретиться и обсудить эти вопросы», – говорит вице-президент ассоциации Наталья Кошелёва.

Не меньше тревог и у работников торговых павильонов.

«Пока информация о том, как это коснётся нас, неточная. На митинг мы ходили, как и остальные работники павильонов. Мы знаем, что вариант закрытия возможен, но пока каких-то кардинальных действий не предпринимали», – рассказал работник сети «Подорожник», пожелавший остаться анонимным.

Другой продавец этой же сети более категоричен: «Будет плохо. У нас и посетители возмущаются, потому что много тех, кто постоянно кушает тут. Мы и сами не хотим, чтобы нас снесли, конечно. Пока никакой информации по поводу компенсационных мест у нас нет».

В целом, по подсчётам Ассоциации малоформатной торговли, работы могут лишиться около 10 тысяч человек. Пойти и просто устроиться на новую работу им будет сложно – в основном это люди предпенсионного возраста и без высшего образования.

Предприниматели просят мэра Анатолия Локтя не сносить ларьки, а наоборот – разработать программу их развития до 2024 года. Также обращения направили и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Ответ получили пока только от бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Он заявил о готовности отстаивать права владельцев мелкого и среднего бизнеса. Также он предложил выделить киоскам другие рабочие места.